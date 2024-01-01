"القسام" تبث مشاهد من التحام مقاتليها بالآليات وجنود الاحتلال في محاور مدينة غزة

غزة/سما/

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس، مساء الجمعة، مشاهد مصورة من التحام مقاتليها بآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محاور مدينة غزة.

وفي بيانات منفصلة عبر تيليغرام أعلنت كتائب القسام مايلي:

12:12 كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بعبوة "شواظ" غرب المغازي وسط قطاع غزة

12:42 كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفتي "الياسين 105 " شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

13:50 كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

14:21 تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

14:30 كتائب القسام تستهدف تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل

14:38 كتائب القسام تستهدف دبابتي ميركفاه صهيونتين بقذائف "الياسين 105" بمنطقتي المحطة والكتيبة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

14:43 تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة

14:52 كتائب القسام تدك القوات المتحشدة في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات بقذائف الهاون

15:23 من جديد.. كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

15:49 كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

19:24 تمكن مجاهدو القسام من استهداف تجمعاً لجنود الاحتلال بجوار إحدى الآليات الصهيونية المتوغلة في حي التفاح بمدينة غزة بقذيفة "RPG" وأوقعوهم بين قتيل وجريح

19:30 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في حي التفاح بمدينة غزة

19:43 تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من استهداف تجمع لقوات العدو في حي التفاح بمدينة غزة بقذائف الهاون

19:50 كتائب القسام تستهدف تجمعاً لآليات وجنود العدو في حي التفاح بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى