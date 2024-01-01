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غالانت يعلن استعداده لتهدئة التوترات مع "حزب الله" سلميا

الجمعة 05 يناير 2024 04:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يعلن استعداده لتهدئة التوترات مع "حزب الله" سلميا



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن لإسرائيلي يوآف غالانت إن "إسرائيل تفضل المسار الدبلوماسي لتهدئة التوترات على الحدود مع لبنان"، موضحا أن "الحل السلمي لهذه المشكلة يتضاءل باستمرار".

وقال يوآف غالانت خلال لقاء مع كبير مستشاري الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة العالمي عاموس هوكشتاين، الذي وصل في زيارة لإسرائيل: "تفضل إسرائيل المسار الدبلوماسي لتهدئة التوترات على الحدود مع لبنان، ولكن الوقت المتبقي للتوصل إلى حل سلمي لهذه المشكلة يتضاءل باستمرار".

وبحسب الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد أكد غالانت خلال اللقاء على "النية الحاسمة لتغيير الواقع الأمني ​​في شمال إسرائيل وعلى طول الحدود مع لبنان".

وأوضح غالانت: "هناك نتيجة واحدة محتملة فقط، واقع جديد في الشمال من شأنه أن يسمح بالعودة الآمنة لمواطنينا. ومع ذلك، نحن على مفترق طرق، ولم يتبق سوى القليل من الوقت للاتفاقيات الدبلوماسية التي نفضلها.. لن نتسامح مع التهديدات".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهداف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي، ونشر الإعلام الحربي مشاهد لإحدى عمليات الاستهداف.

يذكر أن حدة التوترات الإقليمية تزايدت مع اغتيال القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، في غارة جوية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الثلاثاء.

كما أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن "القائد الكبير الشيخ صالح العاروري أمضى شبابه وعمره في الجهاد والمقاومة والعمل والقتال والأسر والهجرة والجهاد". مشددا: "من يفكر بالحرب معنا سيندم والحرب معنا ستكون مكلفة وإن كنا حتى الآن نداري المصالح اللبنانية".

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