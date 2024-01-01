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"جزيرة المليارديرات".. كريستيانو رونالدو يشتري قصرا في دولة عربية غير السعودية

الجمعة 05 يناير 2024 04:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"جزيرة المليارديرات".. كريستيانو رونالدو يشتري قصرا في دولة عربية غير السعودية



وكالات/سما/

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، اشترى قصرا في جزيرة النخيل بمدينة دبي الإماراتية.

ويطلق على جزيرة النخيل لقب "جزيرة المليارديرات" لأن قاطنيها أغلبهم من أصحاب الثروات الباهظة.

وأوضحت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها أن رونالدو اشترى القصر كونه من المسافرين الدائمين إلى دبي، حيث يعتبر سابع أكثر الزائرين إليها.

وأوضحت الوكالة الشهيرة أن "الدون" سيستلم القصر خلال العام الحالي 2024، وهو قصر تصل مساحته إلى 30 ألف قدم مربعة، ويضم 6 غرف ويتيح إمكانية الوصول للشاطئ، وصالة تتسع لسبع سيارات ومنتجع صحي وسكن للموظفين ومسبح على السطح.

 

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن "القصور والفيلات تقع على امتداد المدينة المشمسة، في منطقة الميل الذهبي، نسبة لفنادقها من فئة الـ5 نجوم".

ويأتي ذلك بعدما انضم رونالدو قبل عام واحد من الآن، إلى فريق النصر، في شتاء 2023، وأصبح أفضل هداف خلال العام الماضي برصيد 54 هدفا بقميص "العالمي".

بيد أن علاقة كريستيانو رونالدو (38 عاما) بمدينة دبي لم تبدأ بالانتقال إلى نادي النصر، لكن انطلقت منذ أن كان لاعبا في ريال مدريد الإسباني.

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