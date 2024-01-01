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صحيفة عبرية: لا مباحثات إسرائيلية لتهجير أهالي قطاع غزة إلى الكونغو

الخميس 04 يناير 2024 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: لا مباحثات إسرائيلية لتهجير أهالي قطاع غزة إلى الكونغو



القدس المحتلة/سما/

أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن تل أبيب لم تبحث مع أي بلد في العالم إمكانية استقبال المهجّرين الفلسطينيين من قطاع غزة.

ونفى مسؤول إسرائيلي رفيع للصحيفة لم يكشف عن هويته صحة التقارير التي وردت في موقع " زمان إسرائيل" حول إجراء تل أبيب مباحثات مع دولة الكونغو حول إمكانية استقبالها لآلاف اللاجئين من قطاع غزة.

ووفقا للمسؤول فإن مطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، حول تهجير أهالي قطاع غزة مثيرة للجدل وير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحكومة ستجري مباحثات حول القطاع خلال اجتماعها اليوم الخميس.

وقال إن بعض الإسرائيليين يعتقدون أن أهالي قطاع غزة يرغبون بالهجرة الطوعية من القطاع، مضيفا: "هذا الاعتقاد وهم لا أساس له، فبرأي ليس هنالك أي بلد سيقبل استقبال مليوني لاجئ ولا مليون ولا حتى 10 آلاف لاجئ، ولا أفهم من أين ولدت هذه الفكرة من الأساس".

وأضاف: "قد يكون هناك حوار بين الكونغو وقطاع غزة بهذا الصدد، لكن إسرائيل لا تجري أي محادثات مع أي دولة بشأن هذه القضية، ولا أريد أن أقول إن هذه المحادثات مزيفة، لكن لا يمكنها أن تكون من طرفنا فلا عاقة لنا بهذا الأمر، ويمكن للكونغو أن تتواصل مع أهالي القطاع وتطلب منهم الانتقال إليها".

وتابع: "لنفترض أن سموتريش أراد أن يفعل ذلك، فما الذي يمكنه فعله؟، ونحن في وضع لا يمكننا من نقل السكان من هنا إلى الكونغو، فلسنا ضمن هذه الدائرة".

وأفادت صحيفة "زمان يسرائيل" في وقت سابق أن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات سرية لضمان استقبال الكونغ ودول إفريقية أخرى لآلاف المهاجرين من قطاع غزة.

وقال مصدر كبير في مجلس الوزراء إن "الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال المهاجرين، كما نجري محادثات مع دول أخرى".

ويوم الاثنين الماضي، قال نتنياهو خلال اجتماع لحزب الليكود إنه يعمل على تسهيل الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول أخرى، قائلا "إن مشكلة تل أبيب تتمثل في إيجاد دول مستعدة لاستيعاب أهالي القطاع".

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