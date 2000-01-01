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موظفون في حملة بايدن يحذرون من خسارته للناخبين بسبب غزة

الخميس 04 يناير 2024 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
موظفون في حملة بايدن يحذرون من خسارته للناخبين بسبب غزة



سما / وكالات /

حذر 17 موظفا في حملة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من خسارته للناخبين، بسبب موقفه من حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وحدد موظفو حملة بايدن في الرسالة التي نشرت على موقع Medium، خمس نقاط يطالبون بايدن بتنفيذها وهي:

الدعوة علنا إلى، واستخدام النفوذ المالي والدبلوماسي لتحقيق، وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
الدعوة إلى وقف التصعيد في المنطقة، بما في ذلك مطالبة حماس بالإفراج عن جميع الرهائن وأن تفرج إسرائيل عن أكثر من 2000 فلسطيني محتجزين إداريا دون تهمة.
إنهاء المساعدات العسكرية غير المشروطة لإسرائيل.
التحقيق فيما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة تنتهك قانون ليهي، الذي يحظر على المساعدات العسكرية الأمريكية تمويل الوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء ظروف الفصل العنصري والاحتلال والتطهير العرقي التي تشكل الأسباب الجذرية لهذا الصراع.

وقالت الرسالة: "لقد شهد طاقم بايدن الرئاسي متطوعين ينسحبون بأعداد كبيرة، والأشخاص الذين صوتوا باللون الأزرق (لون الحزب الديمقراطي) لعقود من الزمن يشعرون بعدم اليقين بشأن القيام بذلك للمرة الأولى على الإطلاق، بسبب هذا الصراع"، مشددة على أن "كل دقيقة تمر دون وقف إطلاق النار هي حياة أخرى تفقد، حياة كان من الممكن إنقاذها بالعمل السياسي الذي تقومون به. كموظفين لديكم، نعتقد أنه من الواجب الأخلاقي والانتخابي بالنسبة لكم أن تدعوا علنا إلى وقف العنف".

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