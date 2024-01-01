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ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار

الخميس 04 يناير 2024 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار



رام الله / سما/

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في الاسواق المحلية في بداية تعاملات اليوم الخميس.

ويصرف الدولار مقابل الشيكل اليوم 3.65 شيكلا.

وارتفع الدولار في تعاملات، اليوم الخميس، بالتزامن مع إعادة تقييم التوقعات بشأن حجم التخفيض الذي سيجريه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على معدلات الفائدة هذا العام، وسط حذر يخيم على الأسواق بعد ارتفاع شهية المخاطرة الشهر الماضي.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الين خلال أسبوعين في آسيا، مع انتهاء عطلة بداية العام الجديد في اليابان واستئناف أنشطة التداول.

وارتفع الدولار مقابل الين إلى 143.90 قبل أن يصل في أحدث التداولات إلى 143.75، بعدما قفز بأكثر من 0.9 بالمئة مقابل العملة اليابانية في الجلسة السابقة في أفضل يوم له منذ أكتوبر.

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