  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التفاصيل والمدة والمكان ...

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتقل للمرحلة الثالثة من حربه على غزة..

الخميس 04 يناير 2024 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتقل للمرحلة الثالثة من حربه على غزة..



القدس المحتلة / سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن الجيش انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب في بعض المناطق بقطاع غزة.
ولم تعلن إسرائيل رسميا الانتقال إلى المرحلة الثالثة ولكن نشاط الجيش الإسرائيلي بالقطاع، بما فيه تقليص عدد القوات، يؤشر على أنها بدأت بالفعل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “انتقل الجيش الإسرائيلي في بعض أنحاء قطاع غزة إلى المرحلة الثالثة من القتال مع قوات أصغر حجما”.

وأضافت: “يعتقد أن النشاطات العسكرية الكثيفة من منطقتي الدرج والتفاح (شرق مدينة غزة) ستنتهي حتى مطلع الأسبوع المقبل”.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى تقليص القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تقضي المرحلة الثالثة بالانتقال من القصف الكثيف إلى القصف المحدد وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل قطاع غزة إلى الحدود.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّت حركة “حماس” هجوماً مفاجئاً وواسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.
وعقب الهجوم بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما جويا على القطاع ثم شرع في 27 من ذات الشهر بشن عملية برية تركزت على مناطق في مدينة غزة وشمال القطاع ثم انتقلت إلى أطراف وسط وجنوب القطاع قتل خلالها 175 ضابطا وجنديا وفق بيانات الجيش.
وخلفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا، و57 ألفا و296 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال العاروري

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: لن نتمكن من منع عودة السكان إلى شمال قطاع غزة

تفاصيل خطة تل أبيب للسيطرة على معبر رفح: "الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي"

سموتريتش: "في اليوم التالي في غزة.. لا قطر لا مصر لا سلام فياض"

الجيش الإسرائيلي يقرّ بمقتل أحد المحتجزين خلال محاولة تخليص فاشلة من غزة

نصر الله: جريمة اغتيال العاروري لن تبقى دون عقاب ومن يفكر بالحرب معنا سيكون ردنا بلا ضوابط

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الحرب

صحيفة عبرية: الكابينت يجتمع اليوم لمناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة

مصادر لبنانية : حزب الله حذر العاروري وطالبه باخلاء مكتب حماس ولكنه عاد إليه ..

إسرائيل تدرس إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

الامم المتحدة : مليون نازح وصلوا إلى رفح منذ بدء الحرب على غزة

20240103195701afpp-afp_349f7qu.h-730x438

البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك “قدرات كبيرة” في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية