جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتقل للمرحلة الثالثة من حربه على غزة..

القدس المحتلة / سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن الجيش انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب في بعض المناطق بقطاع غزة.

ولم تعلن إسرائيل رسميا الانتقال إلى المرحلة الثالثة ولكن نشاط الجيش الإسرائيلي بالقطاع، بما فيه تقليص عدد القوات، يؤشر على أنها بدأت بالفعل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “انتقل الجيش الإسرائيلي في بعض أنحاء قطاع غزة إلى المرحلة الثالثة من القتال مع قوات أصغر حجما”.

وأضافت: “يعتقد أن النشاطات العسكرية الكثيفة من منطقتي الدرج والتفاح (شرق مدينة غزة) ستنتهي حتى مطلع الأسبوع المقبل”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى تقليص القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تقضي المرحلة الثالثة بالانتقال من القصف الكثيف إلى القصف المحدد وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل قطاع غزة إلى الحدود.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّت حركة “حماس” هجوماً مفاجئاً وواسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.

وعقب الهجوم بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما جويا على القطاع ثم شرع في 27 من ذات الشهر بشن عملية برية تركزت على مناطق في مدينة غزة وشمال القطاع ثم انتقلت إلى أطراف وسط وجنوب القطاع قتل خلالها 175 ضابطا وجنديا وفق بيانات الجيش.

وخلفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا، و57 ألفا و296 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.