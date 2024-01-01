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الاعلامي الحكومي: الاحتلال يرغم المدنيين تحت التهديد على النزوح ثم يقصفهم

الخميس 04 يناير 2024 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي: الاحتلال يرغم المدنيين تحت التهديد على النزوح ثم يقصفهم



غزة / سما/

 أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي أرغم المدنيين على النزوح من جديد ومن ثم استهدفهم بالقصف، وارتكب مجازر بحقهم.

وجاء في بيان له "كرَّر جيش الاحتلال جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السِّلاح والقتل على النزوح من بيوتهم الآمنة وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة، ولكنه قام بقصفها وارتكب مجازر بحقهم".

وأضاف: "تكرر هذا الأمر أكثر من 48 مرة في محافظات قطاع غزة، كان آخرها ارتكاب 6 مجازر في محافظة رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع 31 شهيدا في ثلاثة أيام فقط".

وقالت الأمم المتحدة: "إن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بلغ حوالي المليون، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول الماضي".

وتكمل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثالث في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي المتواصل على وسط وجنوب قطاع غزة وفي ظل غارات متفرقة بباقي مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي إلى 22313، والجرحى إلى 57296 منذ 7 أكتوبر.

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