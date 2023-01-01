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تراجع كميات الإنتاج الصناعي خلال شهرين من العدوان

الخميس 04 يناير 2024 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع كميات الإنتاج الصناعي خلال شهرين من العدوان



رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بتراجع كميات الإنتاج الصناعي في فلسطين بحوالي 32% خلال شهري 10 و11/ 2023 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأوضح "الإحصاء" في بيان، صدر اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 9.33% خلال شهر تشرين الثاني 2023، مقارنة بشهر تشرين الأول 2023، وذلك بسبب استمرار العدوان على قطاع غزة، الذي أدى إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية عن العمل داخل القطاع، إضافة إلى تدمير جزء كبير منها.

كما انعكس ذلك أيضاً على انخفاض إنتاج معظم المنشآت العاملة في الضفة الغربية، بسبب قلة الطلب المحلي، وتقليص ساعات العمل، وتسريح العديد من العمال، بسبب الظروف السياسية الراهنة من إغلاقات، وتقطيع للطرق، إضافة إلى تراجع التصدير من الإنتاج المحلي إلى الخارج، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 74.47 خلال شهر تشرين الثاني 2023، مقارنة بـ82.13 خلال شهر تشرين الأول 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت انخفاضاً مقداره 12.08% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا، وأهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة الخشب ومنتجاته، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات، وصناعة الورق ومنتجاته، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الفلزات الأساسية (صناعة المنتجات المعدنية الأساسية).

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي ارتفاعا في أنشطة صناعة المنسوجات، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 4.95%، إذ تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 15.00%، إذ تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.54% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ونوه إلى أنه بسبب العدوان، فقد تم تقدير قيم الإنتاج للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع غزة لشهر تشرين ثاني 2023، اعتمادا على التوصيات الدولية في هذا المجال.

#الإنتاج الصناعي

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