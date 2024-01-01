الاحتلال يواصل عدوانه في مخيمي طولكرم ونور شمس

القدس المحتلة / سما/

واصل جيش الاحتلال عدوانه لليوم الثاني على التوالي في مخيمي نور شمس وطولكرم.

كما واصل جيش الاحتلال دهم المنازل وتفتيشها ونشر القناصة، اضافة الى تجريف وتدمير شوارع وأزقة المخيمين والبنى التحتية وخطوط المياه، وتدمير واجهات المحال والمنشآت التجارية.

كما هدم جيش الاحتلال منزلا في مخيم نور شمس.

وشن الجيش حملة اعتقالات واسعة داخل مخيم نور شمس، تزامنًا مع إلقاء منشورات من قبل جنود الاحتلال تنوه إلى "منع التجوال" حتى إشعار آخر.

ويتعرض المواطنون للاعتداء والتنكيل والتحقيق الميداني، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم.