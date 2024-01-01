إسرائيل تدرس إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

القدس المحتلة / سما/

تدرس إسرائيل فتح معبر إيريز (بيت حانون)شمال قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

ويأتي ذلك تحت ضغط من الولايات المتحدة، التي تحجب دعمها لاستمرار القتال في زيادة المساعدات للقطاع، وقبل الزيارة المقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه، يتم النظر في إدخال شاحنات المساعدات من خلال فتحة في السياج في منطقة كيبوتس "بئيري" لإدخال مساعدات إنسانية لشمال قطاع غزة بهدف اضعاف قدرات حماس ومنع سيطرتها على شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا الى القطاع بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وتسعى المؤسسة العسكرية في اسرائيل إلى صياغة حل لا يسمح لحماس بالسيطرة على الشاحنات منذ لحظة دخولها إلى القطاع.

ويجري النظر في إسناد مسؤولية توزيع المساعدات لأفراد فتح، لكن قرار سموتريتش بوقف تحويل الأموال إلى السلطة يزيد من الصعوبات في هذا الشأن.