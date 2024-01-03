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نتنياهو وبايدن يبحثان أهمية التواجد الأمريكي في البحرين الأحمر والمتوسط

الخميس 04 يناير 2024 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وبايدن يبحثان أهمية التواجد الأمريكي في البحرين الأحمر والمتوسط



القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لبحث أهمية التواجد الأمريكي في البحرين الأحمر والمتوسط.

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو وبايدن تحدثا هاتفيا، أمس، واتفقا على أهمية استمرار الوجود الكبير للجيش الأمريكي في البحر الأحمر ومنطقة البحر المتوسط.

وأكدت أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، قد ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ملف "اليوم التالي" للحرب على غزة، وأهمية استعادة الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في القطاع.

وفي سياق متصل، تعهّد ديفيد برنياع، رئيس الموساد الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقضاء على قادة "حماس" جميعًا، مؤكدًا أن جهازه سيصل إلى قادة "حماس" أينما كانوا، وذلك غداة مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، بغارة في لبنان.

وشدد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي على التزام الجهاز بتصفية الحسابات مع الذين وصلوا إلى غلاف غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومع قيادة "حماس"، لافتًا إلى أن هذا الأمر "سيستغرق وقتًا كما حدث بعد مذبحة ميونخ".

#نتنياهو

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