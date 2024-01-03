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البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك “قدرات كبيرة” في غزة

الأربعاء 03 يناير 2024 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك “قدرات كبيرة” في غزة



واشنطن/سما/

علن البيت الأبيض، الأربعاء، أن حماس ما زالت تملك “قدرات كبيرة” داخل غزة بعد حوالي ثلاثة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن القضاء على التهديد العسكري الذي تشكّله حماس “هدف يمكن تحقيقه” بالنسبة إلى إسرائيل، لكنها قد لا تتمكّن من “محو المجموعة من الوجود”.

وأضاف كيربي: "أفراد حماس منظمون كقوات عسكرية وليس مجرد ميليشيا لديها قدرات وهيكلية عسكرية

أما بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة فقال: "لن نتوقف عن العمل لعودة جميع الرهائن في غزة إلى منازلهم ونحن نواصل المحادثات ولكن لا توجد مستجدات.

 

#البيت الابيض #غزة

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