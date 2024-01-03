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الأمم المتحدة: نحو 400 ألف حالة مرضية معدية في غزة منذ 7 أكتوبر

الأربعاء 03 يناير 2024 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: نحو 400 ألف حالة مرضية معدية في غزة منذ 7 أكتوبر



غزة/سما/

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقرير، اليوم الأربعاء، تسجيل الأمم المتحدة أكثر من 400 ألف حالة من الأمراض المعدية في غزة، وخاصة التهابات الجهاز التنفسي والإسهال.


وأوضح المكتب في تقريره: "منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تم تسجيل أكثر من 400 ألف حالة من الأمراض المعدية في غزة، بينما عانى نحو 180 ألف شخص من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، كما كان هناك أكثر من 136 ألف حالة إسهال، نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة".


وأشار المكتب إلى أن 150 فريقًا طبيًا من شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يعملون في القطاع.

وصرّح رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه يشعر بالقلق إزاء التهديد المتزايد للأمراض المعدية في قطاع غزة.

#امراض غزة #حرب غزة

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