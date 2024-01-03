بعد تهديد نصر الله.. هاليفي يقيم الوضع على الحدود الشمالية

القدس المحتلة/سما/

ذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال تقييم للوضع اليوم على الحدود الشمالية أن "الجيش في الشمال مستعد جيدا في جميع القطاعات والتركيز حاليا على قتال حماس".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان: "أجرى رئيس الأركان تقييما للوضع اليوم الأربعاء على الحدود الشمالية مع قائد القيادة الشمالية اللواء أوري جوردين وقائد الفرقة 210 المقدم صهيون ريتزون وقادة الألوية والاحتياط".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "نحن في جاهزية قوية جدا في الشمال حسب انطباعي، أتفقد الوضع هنا كثيرا، وأعتقد أن الاستعداد في ذروته".

وأضاف: "نحن مستعدون جيدا في جميع القطاعات ونركز حاليا على قتال حماس.. بدأت هذه الحرب في مرحلة صعبة، وأعتقد أننا تحدثنا عن ذلك مرة واحدة في الاجتماع، ولن نتطرق إليه الآن، ولكنه يخلق أيضا في هذه الظروف الصعبة جدا نوعا من الفرصة لتغيير الوضع بطريقة مهمة جدا".

وجاءت تصريحات هاليفي بعد كلمة لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله مساء الأربعاء، حيث أوضح حسن نصر الله أن "القائد الكبير الشيخ صالح العاروري أمضى شبابه وعمره في الجهاد والمقاومة والعمل والقتال والأسر والهجرة والجهاد". مؤكدا: "من يفكر بالحرب معنا سيندم والحرب معنا ستكون مكلفة وإن كنا حتى الآن نداري المصالح اللبنانية".

وتعهد رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع أن يصل جهاز الاستخبارات إلى جميع قادة حماس وذلك غداة مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في ضربة بلبنان.

هذا وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في مجموعة إسرائيلية جنوب قطاع غزة مما تسبب بسقوطهم بين قتيل وجريح.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ89 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع، فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري بالتصعيد.