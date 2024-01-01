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الجيش الإسرائيلي يقرّ بمقتل أحد المحتجزين خلال محاولة تخليص فاشلة من غزة

الأربعاء 03 يناير 2024 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقرّ بمقتل أحد المحتجزين خلال محاولة تخليص فاشلة من غزة



القدس المحتلة/سما/

أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، خلال محاولة تخليص فاشلة.

وأعلن الجيش ذلك في بيان مقتضب، مشيرا إلى أنه أبلغ ذويه بذلك؛ كما لفت إلى أنه قُتل في الثامن من الشهر الماضي. وكان الجيش قد أعلن عن مقتله غير أنه اكّد اليوم أن ذلك جرى خلال عملية "تحرير" فاشلة".

وقال إنه لا يمكن تحديد سبب الوفاة في هذه المرحلة، كما أنه لا يستطيع تحديد اكان قد قُتل برصاص الجيش، أم برصاص مقاومين.

وكان القتيل قد ظهر في حيًّا في مقطع كانت قد بثّته "كتئب القسام".

وكانت"القسام" قد بثّت مقطع فيديو تضمن صورًا لإخفاق الاحتلال في محاولة تحرير باروخ، موضحة أن العملية أسفرت عن مقتل الجندي الأسير ومقتل وجرح عدد من أفراد القوة التي حاولت استعادته عبر التخفّي في سيارة إسعا

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