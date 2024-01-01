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مسؤول فلسطيني: مليون نازح وصل مدينة رفح منذ 7 أكتوبر

الأربعاء 03 يناير 2024 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول فلسطيني: مليون نازح وصل مدينة رفح منذ 7 أكتوبر



غزة/سما/

قال مسؤول محلي فلسطيني، الأربعاء، إن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، وصل إلى نحو مليون نازح منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


وأضاف رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، في تصريح: “إجمالي عدد المتواجدين في مدينة رفح حتى هذه اللحظة لا يقل عن مليون و300 ألف نسمة، حيث يبلغ عدد سكان المدينة نحو 300 ألف”.


وأوضح أن عدد النازحين المتواجدين في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بلغ نحو 713 ألف نسمة، بما يشمل النزوح خارج مقرات هذه المراكز لكنهم مسجلون لدى الوكالة الأممية.


وبيّن أنه من إجمالي أعداد المتواجدين في المدينة، هناك نحو 268 ألف نسمة في الساحات العامة والشوارع.


ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية، اتجه مئات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من جحيم الغارات الإسرائيلية بمدينة غزة إلى رفح، فيما يتواصل توافد سكان المناطق الوسطى وخانيونس إليها، وسط إنذارات جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم بالإخلاء الفوري.


ورغم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصنف المناطق الواقعة جنوب قطاع غزة، ومن بينها رفح، ضمن المناطق “الآمنة”، إلا أنها تشهد غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف منازل مأهولة، وتسفر عن سقوط شهداء وجرحى.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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