مجزرة جديدة في جباليا.. طائرات الاحتلال تستهدف منزلا مأهولا شمال قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب، إن “عشرات الشهداء والإصابات سقطوا جراء استهداف منزل يعود لعائلة خليل في معسكر جباليا (شمال)”.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء هذا الاستهداف ما زالوا عالقين تحت أنقاض هذا المنزل.

وهرع مواطنون منذ لحظة القصف لإنقاذ العالقين، فيما لا تتوفر الإمكانيات لديهم لانتشال الشهداء أو تنفيذ عمليات الإنقاذ.

وأظهر مقطع فيديو نشره الصحافي الفلسطيني أنس الشريف مشهدا لطفلة شهيدة ما زالت معلقة تحت ركام الطوابق العلوية من المنزل المستهدف.

وما زالت الآليات الإسرائيلية العسكرية تتمركز عند أطراف بلدة جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، بعد انسحابها منهم منذ عدة أيام.

وتشهد تلك المناطق اشتباكات بين قوات الجيش المتوغلة ومقاتلي الفصائل الفلسطينية.

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته العنيفة على بلدة جباليا ومخيمها ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ويتعذر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إلى مناطق الاستهداف في مناطق شمالي قطاع غزة بسبب نقص الوقود وسيارات الإسعاف وتدمير الطرق والبنى التحتية، فضلا عن إخراج المستشفيات والمراكز الصحية في هذه المناطق عن الخدمة بسبب الاستهداف المتكرر وعدم توفر الإمكانيات.