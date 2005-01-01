عضو بالكنيست يدعو إلى احتلال غزة وهدم كل البيوت

القدس المحتلة/سما/

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، تسفي سوكوت، الأربعاء، إلى احتلال قطاع غزة وضمه لإسرائيل، وهدم كل البيوت هناك.

جاء ذلك وفق فيديو نشره سوكوت على حسابه عبر منصة “إكس” يتضمن مقاطع من كلمة له في إحدى جلسات اللجان البرلمانية أمس الثلاثاء.

وقال سوكوت: “احتلوا وضموا وأهدموا كل البيوت هناك (في غزة)، وابنوا أحياء واسعة وكبيرة ومستوطنات كبيرة”.

وأضاف أن “مستوطنات كبيرة ستسمى بأسماء أبطال الوطن الذين قاتلوا هناك، ووزعوا قطع الأراضي على الجنود الذين قاتلوا، وعلى الجرحى الذين قاتلوا”.

وفي إشارة الى ميدان شهير بمدينة غزة، قال سوكوت: “حتى ساحة فلسطين، يجب أن تصبح ساحة البطولة الإسرائيلية”.

ويؤيد حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين “طوعا” من القطاع، حيث دعم الأخير ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الهجرة الطوعية لسكان غزة.

وكانت إسرائيل أخلت مستوطناتها أحاديا من قطاع غزة في العام 2005.

ودمر الجيش الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 65 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، علاوة على تدمير مئات المقرات الحكومية والمدارس والمساجد في القطاع، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الصادرة الأربعاء.