  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عضو بالكنيست يدعو إلى احتلال غزة وهدم كل البيوت

الأربعاء 03 يناير 2024 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكنيست يدعو إلى احتلال غزة وهدم كل البيوت



القدس المحتلة/سما/

 دعا عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، تسفي سوكوت، الأربعاء، إلى احتلال قطاع غزة وضمه لإسرائيل، وهدم كل البيوت هناك.

جاء ذلك وفق فيديو نشره سوكوت على حسابه عبر منصة “إكس” يتضمن مقاطع من كلمة له في إحدى جلسات اللجان البرلمانية أمس الثلاثاء.

وقال سوكوت: “احتلوا وضموا وأهدموا كل البيوت هناك (في غزة)، وابنوا أحياء واسعة وكبيرة ومستوطنات كبيرة”.

وأضاف أن “مستوطنات كبيرة ستسمى بأسماء أبطال الوطن الذين قاتلوا هناك، ووزعوا قطع الأراضي على الجنود الذين قاتلوا، وعلى الجرحى الذين قاتلوا”.

وفي إشارة الى ميدان شهير بمدينة غزة، قال سوكوت: “حتى ساحة فلسطين، يجب أن تصبح ساحة البطولة الإسرائيلية”.

 

ويؤيد حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين “طوعا” من القطاع، حيث دعم الأخير ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الهجرة الطوعية لسكان غزة.

وكانت إسرائيل أخلت مستوطناتها أحاديا من قطاع غزة في العام 2005.

ودمر الجيش الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 65 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، علاوة على تدمير مئات المقرات الحكومية والمدارس والمساجد في القطاع، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الصادرة الأربعاء.

الأكثر قراءة اليوم

من هم قادة "القسام" الذين استشهدوا رفقة العاروري في بيروت؟ (شاهد)

"إسرائيل" تتجهز لـ”انتقام كبير” بعد اغتيال العاروري.. وحماس تجمد مفاوضات وقف إطلاق النار

يسرائيل هيوم: نصر الله يواجه الآن القرار الأكثر تعقيدا بعد اغتيال العاروري في معقل حزب الله

تفاصيل خطة تل أبيب للسيطرة على معبر رفح: "الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي"

اغتيال صالح العاروري.. تداول فيديو لنصر الله يتوعد فيه "إسرائيل"

الشيكل يتراجع أمام الدولار بعد اغتيال العاروري

"أجبره المصريون على المغادرة".. وفاة سفير "إسرائيل" السابق في مصر

الأخبار الرئيسية

مسؤول إسرائيلي: لن نلتزم بقرار محكمة العدل الدولية حال أمرت بوقف إطلاق النار في غزة

سموتريتش: "في اليوم التالي في غزة.. لا قطر لا مصر لا سلام فياض"

thumbs_b_c_59f902a38f845e14305cb672e5c30e40

"العدل الدولية" تعقد أولى جلسات محاكمة "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية بغزة في 11 يناير

65954cca4c59b7323415523d

تفاصيل خطة تل أبيب للسيطرة على معبر رفح: "الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي"

مصدر مصري: لا بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية