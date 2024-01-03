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ألمانيا: نرفض بشدة الدعوات الإسرائيلية لتهجير فلسطينيين من غزة

الأربعاء 03 يناير 2024 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا: نرفض بشدة الدعوات الإسرائيلية لتهجير فلسطينيين من غزة



برلين/سما/

استنكرت ألمانيا تصريحات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش الإسرائيليين، حول تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.


وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر: “إن مثل هذه التصريحات لا تساعد في حل المشكلة، وإننا نرفض بشدة تصريحات بن غفير وسموتريتش”.
وأوضح أن الموقف من هذه القضية تم توضيحه خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، وأن الإبعاد القسري من غزة وتقليص مساحة القطاع يجب أن يكون غير واردا أيضا.


وأشار إلى أن ألمانيا تواصل دعم حل الدولتين الذي “يظل النموذج الدائم الوحيد للتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين” وأنها تعمل على هذا الصدد منذ فترة طويلة.
ودعا فيشر إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى إحراز تقدم عبر فتح معبر كرم أبو سالم


وتصاعدت دعوات في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يواجه رفضا إقليميا ودوليا واسعا.


وأعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الاثنين، دعمهما لـ”التهجير الطوعي للفلسطينيين” من قطاع غزة، وهو ما ردت عليه حركة “حماس” في بيان مؤكدة أن تصريحات قادة إسرائيل حول تهجير سكان قطاع غزة، “مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ”، وطالبت المجتمع الدولي بـ”التدخل لمواجهتها”.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 22 ألفا و185 شهيدا و57 ألفا و35 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

#المانيا

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