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مذيعة إسرائيلية تظهر بمسدس على خصرها داخل الأستديو

الأربعاء 03 يناير 2024 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذيعة إسرائيلية تظهر بمسدس على خصرها داخل الأستديو



القدس المحتلة/سما/

ظهرت مقدمة الأخبار الإسرائيلية، ليتال شيمش، وهي تضع سلاحا فرديا على محيط خصرها داخل الأستديو.

ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية، الأربعاء، صورة المذيعة في القناة الإسرائيلية 14 المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي تضع سلاحا على خصرها داخل الأستديو.

وقالت "إسرائيل اليوم" إن "من بين النساء اللاتي سلحن أنفسهن ليتال شيمش، مذيعة القناة 14".

وأضافت: "ظهرت شيمش على الهواء أمس (الثلاثاء)، وبجانب الميكروفون يمكن أيضًا رؤية السلاح".

ولفتت الصحيفة إلى أن القناة 14 اليمينية هي "الأقل مشاهدة ومصداقية وفق استطلاع للرأي حيث حلت القناة 12 بالمرتبة الأولى ثم القناة 13 تلتها القناة 11 ثم القناة 14".

وكانت الحكومة الإسرائيلية شجعت مواطنيها على حمل السلاح بعد بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوزيع سلاح على إسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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