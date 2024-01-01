قصف متبادل ومتواصل على الحدود مع لبنان

بيروت/سما/

تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي مع حزب الله، منذ صباح اليوم الأربعاء، إطلاق النار، بأسلحة متنوعة، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان، فيما استهدف حزب الله مواقع وقوات إسرائيلية إسرائيلية.

وذلك في وقت تشهد الحدود مع لبنان تأهبا إسرائيليا عقب اغتيال القيادي في "حماس" صالح العاروري في جنوب بيروت مساء أمس الثلاثاء. ونعى حزب الله، منذ صباح اليوم الأربعاء، مقاتلين له، قال إنهما ارتقيا على "طريق القدس" في بيان.

وتتأهب إسرائيل من رد "حزب الله" على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، و6 آخرين بينهم قياديان في كتائب القسام في قصف إسرائيلي استهدف مكتبا لـ"حماس" في المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية.

ومن المزمع أن يلقي أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، خطابا عند الساعة السادسة من مساء اليوم.

17:31

صافرات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان

دوت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية مقابلة لمناطق القطاع الغربي في الجنوب اللبناني، من بينها "حنيتا وشلومي وبتست ورأس الناقورة وموتسافا".

17:30

حزب الله يعلن تنفيذ 5 عمليات جديدة استهدفت الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية

بعد أن كان حزب الله قد أعلن عن تنفيذ 4 عمليات منذ صباح اليوم ضد مواقع وقوات تابعة للجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم، أعلن الإعلام الحرب التابع للحزب في بيانات متتالية تنفيذ 5 عمليات جديدة استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

وقال حوب الله إن مقاتليه استهدفوا "تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وتم إصابته إصابة مباشرة".

كما أعلن أن مقاتليه استهدفوا "تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا بصاروخ بركان وتم إصابته إصابة مباشرة"، بالإضافة إلى استهداف "‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بدفعة صاروخية كبيرة وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة".

كما أعلن حزب الله استهداف "تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بأربعة صواريخ بركان وحققوا فيها إصابات مباشرة"، بالإضافة إلى "تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته إصابة مباشرة".

16:53

حزب الله يعلن استهداف "تجمع جنود إسرائيليين في مزارع شبعا المحتلة بصاروخ بركان"

16:41

غارات اسرائيلية على منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان

16:21

حزب الله: استهدفنا تجمعا ‏لجنود إسرائيليين بصاروخ بركان وحققنا إصابة مباشرة

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، إستهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المالكية بصاروخ بركان وتم إصابته إصابة مباشرة".‏

16:11

انقطاع الكهرباء في بلدة بالجليل الأعلى إثر صاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان

14:43

حزب الله ينعي مقاتلين له

نعى حزب الله المقاتلين، عصر اليوم الأربعاء، محمد هادي مالك عبيد "حسام" من مدينة بعلبك في البقاع، وعباس حسن جمول "جواد كربلا" من بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان، إثر ارتقائهما "شهيدان على طريق القدس" وفقا لبيان صدر عن حزب الله.

14:39

غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة مركبا جنوبي لبنان

14:15

حزب الله: استهدفنا موقع جل العلام وحققنا إصابات مباشرة

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر يوم الأربعاء، موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

14:11

حزب الله: استهدفنا ثكنة زرعيت وحققنا إصابات مباشرة

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر يوم الأربعاء ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة".‏

14:03

قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة الناقورة جنوبي لبنان

13:36

تقرير: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو "دوفيف" قرب الحدود

13:29

قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان

11:22

"يونيفيل" تعرب عن قلقها العميق إزاء احتمالية تصعيد قد يتسبب بـ"عواقب مدمرة" بعد اغتيال العاروري

قالت قوة الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" عقب اغتيال العاروري، "إننا نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق".

وأضافت "نواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وكذلك نناشد أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثوا على ضبط النفس".

10:13

وسط ترقب وتأهب إسرائيلي: نصر الله يلقي خطابا مساء اليوم

من المزمع أن يلقي أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، خطابا اليوم الأربعاء عند الساعة السادسة مساء، وذلك في "احتفال تكريمي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الحاج قاسم والحاج أبو مهدي ورفاقهما".

10:10

الجيش الإسرائيلي يطلق نيران أسلحته الثقيلة على أطراف بلدة البستان وعيتا الشعب

أطلق الجيش الإسرائيلي النيران صباحا من أسلحته الرشاشة الثقيلة من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، باتجاه أطراف بلدة البستان وعيتا الشعب؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية للإعلام.