بوريل: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب فرضه من الخارج

غزة/سما/

أكد المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء، بأن الحل المحتمل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب "فرضه من الخارج".

وأفاد جوزيب بوريل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دبلوماسي في العاصمة البرتغالية لشبونة، بأن "الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتمكنا أبدا من التوصل إلى اتفاق".



وقال بوريل "ما تعلمناه على مدى الثلاثين عاما الأخيرة وما نتعلمه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب فرضه من الخارج".

وكان جوزيب بوريل قد أقرّ بفداحة الخسائر البشرية الناجمة عن القصف الإسرائيلي المفرط ضد المدنيين محذرا من بلوغ أعداد النازحين معدلات غير مسبوقة.

ويأتي ذلك فيما تتعالى الأصوات المنتقدة لدور الاتحاد الأوروبي وعجزه عن إنفاذ القوانين الإنسانية والدولية.

وتزامنت تصريحات المسؤول الأوروبي مع تجدد الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في خان يونس وشمال قطاع غزة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.



هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ89 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.