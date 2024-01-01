  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوريل: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب فرضه من الخارج

الأربعاء 03 يناير 2024 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب فرضه من الخارج



غزة/سما/

أكد المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء، بأن الحل المحتمل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب "فرضه من الخارج".

وأفاد جوزيب بوريل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دبلوماسي في العاصمة البرتغالية لشبونة، بأن "الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتمكنا أبدا من التوصل إلى اتفاق".


وقال بوريل "ما تعلمناه على مدى الثلاثين عاما الأخيرة وما نتعلمه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب فرضه من الخارج".

وكان جوزيب بوريل قد أقرّ بفداحة الخسائر البشرية الناجمة عن القصف الإسرائيلي المفرط ضد المدنيين محذرا من بلوغ أعداد النازحين معدلات غير مسبوقة.

ويأتي ذلك فيما تتعالى الأصوات المنتقدة لدور الاتحاد الأوروبي وعجزه عن إنفاذ القوانين الإنسانية والدولية.

وتزامنت تصريحات المسؤول الأوروبي مع تجدد الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في خان يونس وشمال قطاع غزة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.


هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ89 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

من هم قادة "القسام" الذين استشهدوا رفقة العاروري في بيروت؟ (شاهد)

"إسرائيل" تتجهز لـ”انتقام كبير” بعد اغتيال العاروري.. وحماس تجمد مفاوضات وقف إطلاق النار

يسرائيل هيوم: نصر الله يواجه الآن القرار الأكثر تعقيدا بعد اغتيال العاروري في معقل حزب الله

اغتيال صالح العاروري.. تداول فيديو لنصر الله يتوعد فيه "إسرائيل"

تفاصيل خطة تل أبيب للسيطرة على معبر رفح: "الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي"

من هو صالح العاروري؟

الشيكل يتراجع أمام الدولار بعد اغتيال العاروري

الأخبار الرئيسية

سموتريتش: "في اليوم التالي في غزة.. لا قطر لا مصر لا سلام فياض"

thumbs_b_c_59f902a38f845e14305cb672e5c30e40

"العدل الدولية" تعقد أولى جلسات محاكمة "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية بغزة في 11 يناير

65954cca4c59b7323415523d

تفاصيل خطة تل أبيب للسيطرة على معبر رفح: "الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي"

مصدر مصري: لا بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في غزة

وزير بريطاني سابق يتهم الغرب بالتواطؤ في حرب غزة ويدعو للتسوية السلمية الشاملة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية