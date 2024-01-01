  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مادورو يصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالـ "هولوكوست"

الأربعاء 03 يناير 2024 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مادورو يصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالـ "هولوكوست"



وكالات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الشعب الفلسطيني يتعرض لـ"إبادة جماعية" منذ أكثر من 75 عاما، واصفا ما يتعرضون له الآن بأنه "هولوكوست" (محرقة).

وانتقد مادورو في تصريحات أدلى بها لصحيفة "La Jornada" المكسيكية الأربعاء المجتمع الدولي على "التزامه الصمت" تجاه الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين من 3 شهور.


وأضاف أنه "لم يعد أحد يساوره الشك في أن ما يحدث في فلسطين هو إبادة جماعية".

وأكد أن "الهولوكوست" الذي تعرض له الشعب اليهودي في فترة حكم أدولف هتلر والنازيين، يعيشه الشعب الفلسطيني حاليا.

وأفاد بأن الفلسطينيين يتعرضون لـ"إبادة جماعية" منذ أكثر من 75 عاما، منتقدا "النخب الأوروبية" إزاء صمتها أمام قتل "الفلسطينيين الأبرياء" وقصفهم.

ودعا مادورو المحاكم الدولية للتحرك من أجل وقف ما يتعرض له الفلسطينيون، مذكرا بأن "هناك وحشية يتعرض لها الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع من العالم".

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مقتل 128 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية فقط، ما يرفع إجمالي ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22313 منذ 7 أكتوبر.

وكان ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نشر تحديثا لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة مع بداية العام الجديد 2024، أظهر نزوح 1,9 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ومقتل قرابة 10 آلاف طفل، وقرابة 350 من الطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني، وتدمير آلاف الوحدات السكنية والمرافق الطبية والحكومية ودور العبادة.

#فنزويلا #نيكولاس مادورو

الأكثر قراءة اليوم

من هم قادة "القسام" الذين استشهدوا رفقة العاروري في بيروت؟ (شاهد)

"إسرائيل" تتجهز لـ”انتقام كبير” بعد اغتيال العاروري.. وحماس تجمد مفاوضات وقف إطلاق النار

يسرائيل هيوم: نصر الله يواجه الآن القرار الأكثر تعقيدا بعد اغتيال العاروري في معقل حزب الله

اغتيال صالح العاروري.. تداول فيديو لنصر الله يتوعد فيه "إسرائيل"

تفاصيل خطة تل أبيب للسيطرة على معبر رفح: "الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي"

من هو صالح العاروري؟

الشيكل يتراجع أمام الدولار بعد اغتيال العاروري

الأخبار الرئيسية

سموتريتش: "في اليوم التالي في غزة.. لا قطر لا مصر لا سلام فياض"

thumbs_b_c_59f902a38f845e14305cb672e5c30e40

"العدل الدولية" تعقد أولى جلسات محاكمة "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية بغزة في 11 يناير

65954cca4c59b7323415523d

تفاصيل خطة تل أبيب للسيطرة على معبر رفح: "الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي"

مصدر مصري: لا بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في غزة

وزير بريطاني سابق يتهم الغرب بالتواطؤ في حرب غزة ويدعو للتسوية السلمية الشاملة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية