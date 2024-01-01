  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي يعرض التطورات في غزة مع وفد من الكونغرس الأمريكي

الأربعاء 03 يناير 2024 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يعرض التطورات في غزة مع وفد من الكونغرس الأمريكي



القاهرة/سما/

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من الكونغرس الأمريكي، وتم خلال اللقاء عرض التطورات الإقليمية، لا سيما في قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن "اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة، والكونغرس بصفة خاصة، على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكا لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".

وأفاد بأن "اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين الرئيس والوفد الأمريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي، لا سيما في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السياق العام للأوضاع الحالية، مشددا على ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات المعتمدة".

وذكر فهمي أن السيسي أكد أن "الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقاً وتنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة، مشددا على "رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بـ"الجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر".

#الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة اليوم

من هم قادة "القسام" الذين استشهدوا رفقة العاروري في بيروت؟ (شاهد)

"إسرائيل" تتجهز لـ”انتقام كبير” بعد اغتيال العاروري.. وحماس تجمد مفاوضات وقف إطلاق النار

يسرائيل هيوم: نصر الله يواجه الآن القرار الأكثر تعقيدا بعد اغتيال العاروري في معقل حزب الله

اغتيال صالح العاروري.. تداول فيديو لنصر الله يتوعد فيه "إسرائيل"

تفاصيل خطة تل أبيب للسيطرة على معبر رفح: "الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي"

من هو صالح العاروري؟

الشيكل يتراجع أمام الدولار بعد اغتيال العاروري

الأخبار الرئيسية

سموتريتش: "في اليوم التالي في غزة.. لا قطر لا مصر لا سلام فياض"

thumbs_b_c_59f902a38f845e14305cb672e5c30e40

"العدل الدولية" تعقد أولى جلسات محاكمة "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية بغزة في 11 يناير

65954cca4c59b7323415523d

تفاصيل خطة تل أبيب للسيطرة على معبر رفح: "الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي"

مصدر مصري: لا بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في غزة

وزير بريطاني سابق يتهم الغرب بالتواطؤ في حرب غزة ويدعو للتسوية السلمية الشاملة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية