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عضو كنيست: دعوات "القضاء على فلسطينيي غزة" باتت أكثر انتشارا

الأربعاء 03 يناير 2024 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست: دعوات "القضاء على فلسطينيي غزة" باتت أكثر انتشارا



القدس المحتلة/سما/

قال النائب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي موشيه سعادة، إن مطالب ودعوات "القضاء على جميع الفلسطينيين في غزة بالكامل" باتت أكثر انتشارا في بلاده.

سعادة وهو نائب عن حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، أضاف في لقاء متلفز على القناة "14" العبرية، أن أفكار اليمين المتطرف في إسرائيل باتت تنتشر أكثر فأكثر.

وادعى أن "الجميع ينادي بالقضاء عليهم (سكان غزة) في الكيبوتسات (المستوطنات)".

وأشار إلى أنه حتى المعارضين له سياسياً يطالبون بالمطالب نفسها، على حد زعمه.

ومنذ 7 أكتو/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 22 ألفا و185 قتيلا و57 ألفا و35 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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