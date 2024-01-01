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قوات "عمر القاسم" تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين محكم في مخيم الشاطئ وتجهز عليها

الأربعاء 03 يناير 2024 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات "عمر القاسم" تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين محكم في مخيم الشاطئ وتجهز عليها



غزة/سما/

صرح أبو خالد الناطق العسكري باسم قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مقاتيلنا تمكنوا من اسقاط طائرة استطلاع تتبع للوحدة الخاصة الصهيونية في الأطراف الشمالية لمخيم الشاطئ  

.وأضاف في تصريح صحفي: "قام مقاتلينا من استدراج قوة صهيونية راجلة خلال كمين محكم أعدته لقوات جيش الاحتلال في أطراف مخيم الشاطئ التي جرى استدراجها وتفجير عبوة أرضية بها والاشتباك مع من تبقى من هذه الوحدة من مسافة قريبة بالأسلحة المناسبة.  
وأكد أبو خالد وقوع العديد من القتلى والاصابات في صفوف هذه الوحدة من جيش الاحتلال. 
 
فيما عرضت قوات الشهيد عمر القاسم صوراً تظهر استيلاءها على الطائرة التي تم استهدافها وعدداً من العتاد العسكري للقوة الصهيونية الخاصة التي تم الاشتباك معها في إطار معركة طوفان الأقصى. 
 
وشدد أبو خالد على استمرار المقاومة المسلحة ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة داخل حدود قطاع غزة والذين يتكبدون خسائر فادحة ولا يعلنوا عنها بشكل كامل. 
 
وختم أبو خالد بأن وحدة بنادق المقاومة بالميدان هي التي ستفشل مخطط جيش الاحتلال والنصر سيكون حليف مقاومتنا وشعبنا في كل مكان.

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