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سيناتور أمريكية: "إسرائيل" أوجدت كارثة إنسانية في غزة

الأربعاء 03 يناير 2024 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكية: "إسرائيل" أوجدت كارثة إنسانية في غزة



واشنطن/سما/

قالت السيناتور الديمقراطية الأمريكية إليزابيث وارن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية اليمينية أوجدوا كارثة إنسانية في غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها عبر منصة إكس، الأربعاء، تعليقا على تصريحات لنتنياهو قال فيها إن "الهجمات على غزة ستستمر لأشهر".

وذكرت وارن أن "نتنياهو وحكومته الحربية اليمينية أوجدوا كارثة إنسانية من خلال قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين".

وأوضحت أن إسرائيل ليست بحاجة إلى حرب تمتد لأشهر، بل إلى قيادة تعيد الأسرى إلى ديارهم.

وأضافت: "أوقفوا قصف غزة، واصلوا وقف إطلاق النار، اعملوا من أجل السلام الدائم".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء "22 ألفا و185 شهيدا و57 ألفا و35 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

#اسرائيل #غزة #الحرب على غزة

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