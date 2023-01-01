"ويز إير" المجرية تنوي تمديد إلغاء رحلاتها من وإلى "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن شركة الطيران العملاقة "ويز إير" المجرية، تعتزم تمديد إلغاء رحلاتها كافة من وإلى إسرائيل حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.

وأوقفت الشركة المجرية منخفضة التكلفة، معظم رحلاتها من وإلى إسرائيل في الأيام الأولى لعملية "طوفان الأقصى"، باستثناء تسيير عدد قليل من الرحلات غير المنتظمة.

وذكرت هيئة البث الرسمية، أن قرار شركة الطيران يعني إلغاء آلاف التذاكر لإسرائيليين، "الشركة كانت في الأوضاع الطبيعية تسير أكثر من 100 رحلة أسبوعيا من وإلى إسرائيل".

ولم يصدر أي تعقيب من الشركة على ما أوردته هيئة البث، والذي يأتي بالتزامن مع تدهور صناعة السفر في إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الهيئة: "يعني هذا القرار تعطيل رحلات عشرات آلاف الإسرائيليين الذين تزودوا بتذاكر سفر في الفترة المذكورة، وهي امتداد لثلاثة أشهر مضت كانت الشركة قد ألغت كذلك رحلاتها خلالها بسبب الأوضاع الأمنية".

وتعتبر الشركة وسيلة نقل جوي منخفض التكلفة مقارنة بشركات طيران أخرى، وهي الناقل الأبرز لمسافري أوروبا من وإلى إسرائيل؛ وأعلنت في أكتوبر الماضي تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى نهاية 2023 بسبب التوترات الأمنية.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مطار "بن غوريون" الدولي قرب مدينة تل أبيب، تلقى ضربة اقتصادية قوية إثر الحرب على قطاع غزة، بإعلانه إخراج 600 موظف في إجازة غير مدفوعة، وتقليص أجور 1000 آخرين.

وكانت غالبية الشركات الدولية أوقفت رحلاتها من وإلى المطار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي.