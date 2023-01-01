الهلال الأحمر الفلسطيني: من لا يموت بالقصف يموت جوعا قبل 12 دقيقة

صرّح متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، اليوم الأربعاء، بانتشار الأمراض والأوبئة والمجاعات في ظل القصف، بينما حجم المساعدات يتقلّص.



وأكد جبريل، في اليوم الأخير من العام 2023، وفي حصيلة الحرب على غزة، أنه من لا يموت من القصف والاستهداف في قطاع غزة، يموت جوعًا، وليس في هذا الوصف أي مبالغة بل حقيقة على أرض الواقع.



وبعد ٨٦ يومًا من الحرب، كشف جبريل لإذاعة "سبوتنيك" أن 800 ألف فلسطيني لم يتلقوا المساعدات في منطقة شمال قطاع غزة.



مشددًا على وجود نحو مليون ونصف المليون نازح في منطقة رفح، الضيقة جغرافيًا، وبالتالي فإن هذا الاكتظاظ يؤدي لانتشار الأمراض والأوبئة.



وشدد على عدم وجود أي منطقة آمنة، حيث أن الاستهداف الإسرائيلي لا يستثني شيئًا: "المستشفيات التي يجب أن تكون محمية بموجب القانون الدولي ليست كذلك، حيث لم يعد هناك من مستشفيات في منطقة شمال غزة، أما تلك التي بقيت تعمل في الجنوب، فهي لا تقوم بعملها بحسب البروتوكول الطبي وهي غير قادرة على تأمين كامل العناية الصحية المطلوبة، بسبب ارتفاع أعداد المصابين والشهداء".



ولفت جبريل إلى أن الإصابات تصل في حالة خطرة جدًا إلى المستشفيات، وعدم تلقيها العلاج اللازم يؤدي لارتفاع حصيلة الضحايا.

أما بالنسبة للمساعدات التي من المفترض أن يُسهل دخولها إلى غزة، بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، فيكشف جبريل أن عددها تقلص "ولم تكن على الإطلاق كما يدّعي جيش الاحتلال"، على حد قوله.

