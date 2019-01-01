إيران: ارتفاع حصيلة التفجير الدموي خارج مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان

طهران/سما/

قتل وأصيب العشرات في تفجير إرهابي خارج مرقد قاسم سليماني يمحافظة كرمان الإيرانية، وأفادت مصادر أمنية رسمية بأن التفجير نجم عن حقيبتين تحتويان على عبوات ناسفة.

وفي آخر الإحصائيات قتل 103 شخصا وجرح 173 آخرين في التفجيرات الإرهابية اليوم الأربعاء تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني ورفاقه في مطار العاصمة العراقية بغداد عام 2019.

وبعد الحادثة بقليل أعلنت السلطات الإيرانية أن الانفجار كان نتيجة عملية إرهابية وخلّفت العشرات بين قتيل وجريح ويبدو أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء نفي مصادر أمنية أن تكون التفجيرات انتحارية مؤكدة أنها جرت بواسطة حقيبتين في داخلهما عبوات ناسفة.



وقبل ذلك تحدث التلفزيون الإيراني عن انفجار إسطوانات للغاز قرب الطريق المؤدية إلى مرقد سليماني. وقدر الإصابات بـ15 إصابة في بداية الأمر.

وأفادت الوكالات بسماع دوي انفجارين قرب مرقد سليماني، وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد "صاحب الزمان" في كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري.

وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثان" في المكان ذاته.

ويصادف اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني في مطار العاصمة العراقية بغداد ومعه أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي ورفاقهم.



ويوم مقتل سليماني في 3 يناير 2019 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي وجيز، أن الجيش الأمريكي قتل سليماني، بتوجيهات منه.

وتم تحويل مكان الهجوم الصاروخي الأمريكي إلى منطقة تشبه الضريح، مزينة بالشموع وبالورد.