انفجاران يهزان إيران يوقعان 20 قتيلاً.. استهدفا حشوداً قرب مرقد سليماني في ذكرى اغتياله

كرمان / سما /

قُتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في انفجارات بالقرب من مقبرة مدينة كرمان جنوبي إيران، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2024، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن التلفزيون الرسمي الإيراني، وأشارت إلى أن الحادث جاء تزامناً مع إحياء ذكرى مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني.

قبل ذلك، قالت رويترز إن وسائل إعلام رسمية إيرانية قالت إن انفجاراً وقع بالقرب من مقبرة مدينة كرمان الجنوبية خلال مراسم لإحياء ذكرى مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني عام 2020 في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة على مطار بغداد.

بينما قالت وكالة “تسنيم” الإيرانية الرسمية إن حادثاً وقع على الطريق المؤدي إلى روضة شهداء كرمان بالقرب من مسجد صاحب الزمان؛ ما تسبب بحالة من الذعر بين الحشود المتواجدة في المكان.

كما أوضحت، بحسب بعض المتواجدين في مكان الحادث، أن الانفجار “ناجم عن اسطوانات غاز”، لكن حتى الآن لم يؤكد أي مسؤول هذا الخبر، وعادت بعد ذلك لتؤكد إصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا في المكان جراء هذين الحادثين.