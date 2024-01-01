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فنزويلا: ما يتعرض له الفلسطينيون يشبه الـ "هولوكوست"

الأربعاء 03 يناير 2024 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنزويلا: ما يتعرض له الفلسطينيون يشبه الـ "هولوكوست"



غزة / سما /

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى "إبادة جماعية" منذ أكثر من 75 عاما، ووصف الوضع بأنه "هولوكوست" ويشبه المحرقة التي تعرض لها الشعب اليهودي خلال فترة حكم أدولف هتلر والنازيين.

وفي تصريحات لصحيفة "لا جورنادا" المكسيكية، انتقد مادورو المجتمع الدولي والدول الأوروبية بسبب صمتهما تجاه الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 3 أشهر وقتل الفلسطينيين وتعرضهم للقصف.

وأضاف أنه لا يوجد شك بأن الأحداث في فلسطين تمثل إبادة جماعية، وطالب بضرورة تحرك المحاكم الدولية لإيقاف ما يتعرض له الفلسطينيون، مشيرا إلى وحشية ما تعرض له الشعب الفلسطيني أمام أعين وآذان العالم.

#فنزويلا #الهولوكوست

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