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الطقس: غائم جزئيا وأمطار متفرقة

الأربعاء 03 يناير 2024 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: غائم جزئيا وأمطار متفرقة



غزة / سما/

 يكون اليوم الأربعاء غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في أريحا والأغوار، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، إذ يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون الجو السبت المقبل غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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