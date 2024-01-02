"يديعوت احرونوت" : حماس أكبر من اختزالها في اغتيال العاروري أو السنوار..

القدس المحتلة / سما/

اكد المحلل السياسي الإسرائيلي في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، ناحوم برنياع، اعتبر أن أكثر ردود الفعل المثيرة للقلق حول اغتيال العاروري تتمثل بمستقبل أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقال برنياع في مقال نشرته "يديعوت" اليوم إن الاعتقاد بأن اغتيال العاروري قد يزيد من الضغط على حركة حماس ويحيى السنوار لإتمام صفقة تبادل "ادعاء سخيف؛ يمكن للإسرائيليّين أن يضحكوا به على أنفسهم، لأن الواقع يقول بأن اغتيال العاروري سيؤخر إتمام الصفقة أو ربما ينسف كل المفاوضات مع الوسطاء".

ووصف المحلل الإسرائيلي، الشهيد العاروري بـ "الرجل الذي استطاع ارتداء قبعتين؛ سياسية وعسكرية، بمهارة عالية حتى بات عدواً قاسياً صعباً ومميتًا".

وأضاف: "حصل العاروري بأمانة على مكانه في قائمة المطلوبين للإقصاء، وحتى لو لم يكن قائما بشكل شخصي في تخطيط وتنفيذ أحداث 7 أكتوبر (معركة طوفان الأقصى)، إلا أن موجة المقاومة المتصاعدة بالضفة تحمل اسمه بالكامل".

واعتبر برنياع أن الرسائل خلف اغتيال العاروري تتمثل بثلاث نقاط أسياسية: "أوصلت عملية الإغتيال رسالة إلى قادة حماس بأن تهديدات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالعودة إلى الإغتيالات ليست مجرد حديث بالهواء إنما هي تهديدات خطيرة وممكنة".

وأما الرسالة الثانية فكانت إلى حزب الله بأن "إسرائيل، رغم أحداث السابع من أكتوبر، لا تزال تعرف كيف تدخل إلى عمق بيت حسن نصر الله في بيروت".

والرسالة الثالثة هي للداخل الاسرائيلي "أن الانتقام من المسؤولين عن قتل الإسرائيليين هو أمر لا هوادة فيه".

وربما، وفق برنياع، تكون الرسالة الرابعة تتمثل بأن "إسرائيل تفهم جيداً اللغة الوحيدة في الشرق الأوسط: القتل مقابل القتل".

إلا أن المحلل السياسي يرى أن الاغتيالات المستهدفة لا تقاس فقط بالضربة التي يتلقاها "العدو" إنما السؤال المهم هو "ما الذي يمكن أن يفعله هذا الإغتيال بإسرائيل؟ ما هو السعر أو ما هي التكلفة الذي ستدفعها مقابل قيمة الاغتيال والمنفعة منه؟!".

إن من قرر اغتيال العاروري في بيروت توقع أن يكون هناك رد فعل عنيف من حماس وحزب الله لكنه لم يفكر جيدا بمصير المحتجزين وصفقة التبادل، وإن كان صحيحاً أن فرصة التوصل إلى صفقة تبادل كانت ضئيلة حتى قبل عملية الإغتيال في بيروت، لكن فيما يتعلق بحياة المحتجزين "فإن أي تأخير قد يكون حاسماً، وأي اغتيال قد يؤدي إلى اغتيال معاكس"،حسب برنياع.

وأكمل: "إنه ليس من المريح الاعتراف لكن قرار الإغتيال كان رهان على حياة المحتجزين، ومع الوقت سيحدد إذا كان هذا الرهان مبررًا".

وإضافة إلى انعكاس اغتيال العاروري على المحتجزين الإسرائيليين، إلا أن السيناريو الآخر المتوقع هو أن ترد حماس على الاغتيال من خلال العمليات في الضفة الغربية والقدس وإطلاق الصواريخ من المناطق "الخاضعة لسيطرتها" في غزة، وفق مقال المحلل السياسي الإسرائيلي.

وتابع: "وإن كانت أحداث 7 أكتوبر لم تنجح بتحقيق آمال يحيى السنوار في جر إسرائيل إلى حرب على ثلاث جبهات فإن اغتيال العاروري من الممكن أن يعيد إحياء آمال السنوار"، وفق رأي برنياع.

ويؤمن المحلل السياسي بأن حزب الله سيرد عاجلاً أم آجلاً، على اغتيال العاروري، لافتاً إلى أن مساحة الرد لدى الحزب أكبر من مساحة الرد لدى حماس.

وبيّن: "فمن الممكن أن يخالف (حزب الله) قواعد اللعبة المتبعة حالياً في تبادل إطلاق النار في الشمال ويخاطر بحرب شاملة؛ كما يمكنه مهاجمة السياح الإسرائيليين أو المراكز اليهودية في الخارج. ويمكن لحزب الله أن يوسع الحدود التي تسمح لفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان بالانتقام، وإن كانت كل خيارات الحزب للرد معروفة إلا أن المدى والوقت الذي يمكن للحزب انتظاره قبل الرد يبقى غامضا وغير معلوم".

ويؤكد برنياع أيضا أن اغتيال العاروري لا يصب في صالح المفاوضات التي يجريها الأميركيون والفرنسيون في لبنان منذ الأسابيع القليلة الماضية؛ حيث كان هناك أمل بالوصول إلى تسوية دبلوماسية، تمنع تمدد الحرب وتسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم على الحدود، فبينما كان يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المجيء لتل أبيب نهاية الأسبوع لتعزيز مفاوضات التسوية، فقد أعلن ، عقب عملية الاغتيال، إلغاء زيارته.

ويخلص برنياع في مقاله إلى تأكيد أمر واحد هو أن اغتيال العاروري ومساعديه سمير فندي وعزام الأقرع "وإن كان سيضر بنشاطات حركة حماس في بيروت على المدى القصير، إلا أنه لن يغير الواقع"؛ فحركة حماس حركة مقاومة أكبر من اختزالها بأي من شهدائها الذين ارتقوا أو المحتملين، بما فيهم يحيى السنوار.