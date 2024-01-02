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تركيا.. فتح تحقيق في لوحة إعلانية مسيئة للسعوديين

الأربعاء 03 يناير 2024 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا.. فتح تحقيق في لوحة إعلانية مسيئة للسعوديين



سما / وكالات /

بدأ مكتب المدعي العام في محافظة بولو التركية تحقيقا في لوحة إعلانية وضعتها بلدية المدينة تسيء للسعوديين على خلفية إلغاء كأس السوبر التركي بين فريقي فنربخشة وغلطة سراي في الرياض.

واللوحات التي تعمل بتقنية الـLED، كان وضعها عمدة المدينة تانجو أوزجان، واصفا المسؤولين السعوديين بعبارة مسيئة بعد أن رفض الفريقان التركيان لعب المباراة في العاصمة الرياض في 29 ديسمبر 2023، بعد أن لم تسمح البلاد بعرض أي اقتباس أو صورة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، قبل ساعات من المباراة.

وهنأ أوزجان فريقي غلطة سراي وفنربخشة لكرة القدم على "تذكير بدو فئران الصحراء بعظمة أتاتورك"، وختمت الرسالة "لا توجد تركيا بدون أتاتورك".

وتمت إزالة الرسالة من اللوحات الإعلانية بناء على قرار مكتب المدعي العام في بولو.

تركيا.. فتح تحقيق في لوحة إعلانية مسيئة للسعوديين (صورة)
 

وأعاد أوزجان نشر الرسالة عبر منصة x وانتقد قرار التحقيق قائلا: "هل نحن الخاسرون كأمة تركية؟ إن الذاكرة الروحية لمؤسس الجمهورية التركية تتعرض للازدراء من قبل النظام السعودي القاتل، ونحن نجري تحقيقا لأننا تفاعلنا مع ذلك. لا أشعر بأي ندم، ولا يمكن لأحد أن يسيء إلى مصطفى كمال أتاتورك، الخط الأحمر للأمة التركية".

يذكر أن تانجو أوزجان، رئيس بلدية بولو، اشتهر بمعاداته للأجانب، وله العديد من التصريحات العنصرية، وتم رفع عدة قضايا ضده، وتمت إقالته في يوليو 2023 من قبل حزب الشعب الجمهوري، قبل أن يتم العفو عنه أخيرا، على أن يترشح مرة أخرى لشغل مقعد في الانتخابات المحلية المقبلة.

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