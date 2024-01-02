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فيديو متداول للعاروري توقع فيه اغتياله ورد على تهديدات الاحتلال

الأربعاء 03 يناير 2024 05:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو متداول للعاروري توقع فيه اغتياله ورد على تهديدات الاحتلال



غزة/سما/

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقاء سابق مع نائب رئيس حركة حماس الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2023، عبر طائرة مسيّرة استهدفت مقر الحركة في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويُظهر الفيديو العاروري وهو يتحدث عن أمله في أن يختم حياته شهيداً، وأنه متفاجئ بالأصل من كونه وصل إلى هذه المرحلة من العمر، وأن الاغتيال أمر متوقع، حيث يقول: "أنا عمري ما توقعت أن أبلغ هذا العمر أصلاً.. إحنا بالوقت بدل الضائع، ليس هناك من شيء يهددونا به".


وفي اللقاء نفسه، يقول العاروري: "دماؤنا وأرواحنا ليست أغلى ولا أعز من أي شهيد. أولاً وأخيراً؛ الشهيد الذي سبقنا بيوم أفضل منا".

وفي مقطع آخر، يرد فيه العاروري على تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قادة حماس، حيث يقول إنهم جزء من الشعب في غزة و"نستشهد مثلنا مثله"، وأضاف: "تُهدم بيوتنا ونلاحق. وهذا أمر طبيعي". 


ومساء الثلاثاء، أعلنت حركة حماس، اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، إلى جانب اثنين من قادة "القسام".

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجار كبير بضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، فيما لم تظهر على الفور ملابساته.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر دماراً في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبيّة، من دون أن تُعرف أسبابه بعد.

#صالح العاروري

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