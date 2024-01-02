  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الشيكل يتراجع أمام الدولار بعد اغتيال العاروري

الأربعاء 03 يناير 2024 04:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيكل يتراجع أمام الدولار بعد اغتيال العاروري



القدس المحتلة/سما/

تراجع سعر صرف الشيكل أمام الدولار الأميركي، في التعاملات المسائية، الثلاثاء، عقب الإعلان عن اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، صالح العاروري، في العاصمة اللبنانية، بيروت.

وأعلنت حركة حماس، الثلاثاء، اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، واثنين من قادة كتائب القسام الجناح العسكري للحركة (لم تسمهما)، في تفجير بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وبحسب بيانات بنك إسرائيل، تراجع سعر صرف الشيكل إلى مستوى3.6483 أمام الدولار الواحد، نزولا من 3.61 شيكل قبيل إعلان الاغتيال.

وكان الشيكل يتجه لمواصلة سلسلة ارتفاعات قوية منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمام الدولار الأميركي، بعد أن تراجع في ذلك الوقت لأدنى مستوى منذ عام 2012، مسجلا 4.08 شيكل للدولار الواحد.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية مساء اليوم، بأن "مسيرّة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في (منطقة) المشرفية، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء".

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "جرى اغتبال صالح العاروري".

فيما بدا أنه أول اعتراف رسمي إسرائيلي بالمسؤولية عن اغتيال العاروري، هنأ عضو الكنيست عن حزب الليكود، داني دانون، الأمن الإسرائيلي على اغتياله.

وكتب دانون في تغريدة عبر منصة "إكس": "أهنئ الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد وقوات الأمن، على قتل المسؤول الكبير في حماس صلاح العاروري في بيروت".

ومن جهته كتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تغريدة على منصة "اكس": "جميع أعداء إسرائيل سوف يهلكون" دون أي إشارة الى العاروري.

فيما أكدت حماس اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب القسام (لم تسمهما)، الجناح المسلح للحركة.

وندد القيادي في "حماس" عزت الرشق بـ"عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها"، بحسب الموقع الإلكتروني للحركة.

وشدد الرشق على أن هذا الاغتيالات "لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة، وهي تثبت مجدّدا فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزة".

#الشيكل الاسرائيلي #الدولار امام الشيكل #’اغتيال الغاروري

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

الاحتلال يغتال اربعة فلسطينيين في عزون …

مصر: مطالب برد حاسم على تهديد نتنياهو باحتلال محور فيلادلفيا

اغتيال صالح العاروري.. تداول فيديو لنصر الله يتوعد فيه "إسرائيل"

فايننشال تايمز: ماذا سيتبقى من غزة بعد نهاية الحرب؟

غالانت: بدون حسم واضح في غزة لن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط

من هو صالح العاروري؟

الأخبار الرئيسية

659490184c59b74c9344832a

يسرائيل هيوم: نصر الله يواجه الآن القرار الأكثر تعقيدا بعد اغتيال العاروري في معقل حزب الله

الولايات المتحدة تؤكد مسؤولية "إسرائيل" عن اغتيال العاروري

"إسرائيل" تتجهز لـ”انتقام كبير” بعد اغتيال العاروري.. وحماس تجمد مفاوضات وقف إطلاق النار

photo_2024-01-02_21-35-43

من هم قادة "القسام" الذين استشهدوا رفقة العاروري في بيروت؟ (شاهد)

قوى فلسطينية تعلن الإضراب والنفير بالضفة إثر اغتيال العاروري.. ولبنان يشتكي لمجلس الأمن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية