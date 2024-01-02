  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن نخوض حربا عالمية ثالثة

الأربعاء 03 يناير 2024 04:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن نخوض حربا عالمية ثالثة



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس خلال حفل تسلمه منصبه أن تل أبيب الآن في خضم حرب عالمية ثالثة ضد إيران والإسلام المتطرف، حسب تعبيره.

وقال كاتس في الحفل: "نحن في خضم حرب عالمية ثالثة ضد إيران والإسلام المتطرف. لقد قلت دائما إن لدينا وزير خارجية مليئا بالطاقة والآن أنت ذاهب إلى وزارة الطاقة. سنواصل العمل معا كما فعلنا حتى اليوم".


وأضاف: "إننا نمر بلحظات مؤلمة وصعبة ومفعمة بالأمل أيضا في تعبئة البلد بأكمله. هذا العدو يذكرنا في أفعاله بأحلك الفترات في تاريخ البشرية ونحن مصممون وسنحقق أهداف انهيار "حماس". وأنا كوزير خارجية أولى أولوياتي وأولويات الوزارة ستكون عودة المختطفين إلى بيوتهم".

وتابع: "السباق الإيراني للحصول على أسلحة نووية يستمر بقوة أكبر خلال هذه الأوقات. الجبهة التي بنتها إيران هنا في هذه المنطقة ليست فقط ضد إسرائيل وأموالهم. هذه حرب عالمية ثالثة. بأدوات اليوم ونحن في طليعة العالم كله".

وشغل كاتس في السابق منصب وزير الخارجية لمدة عام ونصف، ويعود إلى الوزارة بعد ثلاث سنوات ونصف.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي على تعيين كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية بدلا من كاتس الذي سيعين في منصب وزير الخارجية بدلا من كوهين.

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

الاحتلال يغتال اربعة فلسطينيين في عزون …

مصر: مطالب برد حاسم على تهديد نتنياهو باحتلال محور فيلادلفيا

اغتيال صالح العاروري.. تداول فيديو لنصر الله يتوعد فيه "إسرائيل"

فايننشال تايمز: ماذا سيتبقى من غزة بعد نهاية الحرب؟

غالانت: بدون حسم واضح في غزة لن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط

من هو صالح العاروري؟

الأخبار الرئيسية

659490184c59b74c9344832a

يسرائيل هيوم: نصر الله يواجه الآن القرار الأكثر تعقيدا بعد اغتيال العاروري في معقل حزب الله

الولايات المتحدة تؤكد مسؤولية "إسرائيل" عن اغتيال العاروري

"إسرائيل" تتجهز لـ”انتقام كبير” بعد اغتيال العاروري.. وحماس تجمد مفاوضات وقف إطلاق النار

photo_2024-01-02_21-35-43

من هم قادة "القسام" الذين استشهدوا رفقة العاروري في بيروت؟

قوى فلسطينية تعلن الإضراب والنفير بالضفة إثر اغتيال العاروري.. ولبنان يشتكي لمجلس الأمن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية