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الصحّة العالمية تندّد باستهداف "إسرائيل" مقرا ومستشفى للهلال الأحمر في غزة

الأربعاء 03 يناير 2024 04:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحّة العالمية تندّد باستهداف "إسرائيل" مقرا ومستشفى للهلال الأحمر في غزة



جنيف/سما/

ندّد المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بالقصف الذي استهدف مقرّا ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفا هذا القصف بأنّه "غير مقبول".


وقال تيدروس في بيان: "أنا أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، مؤكّدا أنّ "عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة. النظام الصحّي في غزّة منهار أساسا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح".

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، عن سقوط 5 شهداء و3 إصابات جرّاء قصف إسرائيلي لمقره في خان يونس.

وجاء في بيان الهلال الأحمر: "خمسة شهداء وثلاث إصابات جرّاء قصف الاحتلال لمقرنا في خان يونس لمرتين متتاليتين".

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ88 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

#الصحة العالمية

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