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حماس والجهاد تبلغان القاهرة بوقف المفاوضات مع "إسرائيل" بعد اغتيال العاروري

الأربعاء 03 يناير 2024 04:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس والجهاد تبلغان القاهرة بوقف المفاوضات مع "إسرائيل" بعد اغتيال العاروري



القاهرة/سما/

أبلغت حركتا حماس والجهاد الإسلامي القاهرة بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال صالح العاروري نائب رئيس حماس في هجوم إسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية.


وأكدت المصادر لقناة الشرق أن حركتي حماس والجهاد أبلغتا القاهرة بـ"توقف" المفاوضات مع إسرائيل.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أن عملية اغتيال العاروري تثبت دموية إسرائيل التي تمارسها على شعبنا في كل مكان. وأكد أنها لن تفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة.

وقال هنية في كلمة له بعد نعيه العاروري والقياديين القساميين سمير فندي وعزام الأقرع: "اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري يذكرنا باغتيالات مماثلة عرفتها "حماس" منذ اغتيال مؤسسها الشيخ الجليل أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، ولم تؤثر تلك الاغتيالات في مسيرة الثورة وتصاعدها ولن يؤثر اغتيال الشهيد العاروري وإخوانه في مسيرة الثورة".

وأضاف: "عملية اغتيال العاروري تثبت دموية الاحتلال التي يمارسها على شعبنا في كل مكان، اغتيال الاحتلال للعاروري وإخوانه من قادة الحركة هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان".

وتمت عملية اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في انفجار مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مكتبا لحركة "حماس" هناك.

#حماس

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