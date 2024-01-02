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إعلام إسرائيلي: 38 جنديا خضعوا لعمليات بتر أطرافهم منذ بداية الحرب على غزة

الأربعاء 03 يناير 2024 03:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: 38 جنديا خضعوا لعمليات بتر أطرافهم منذ بداية الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

كشف التلفزيون الإسرائيلي الرسمي مساء يوم الثلاثاء عن عدد الجنود الذين خضعوا لعمليات بتر أطرافهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن 38 جنديا خضعوا لعمليات بتر أطرافهم منذ بداية الحرب.


وأضاف التلفزيون الإسرائيلي الرسمي أنه يوجد حوالي 2000 جندي في أماكن إعادة التأهيل.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أعراض صدمة الحرب الدائرة في قطاع غزة ظهرت على ما لا يقل عن 1600 جندي إسرائيلي فيما تم تسريح نحو 250 جنديا من الخدمة بسبب استمرار أعراض صدمة المعركة في هذه الحرب.

وأوضحت أن "بيانات موقع "واللا" كشفت أن 76% من الجنود عادوا إلى القتال بعد العلاج الأولي من قبل الجنود في الميدان أو من قبل ضباط الصحة العقلية الملحقين بالوحدات والمتواجدين باستمرار بالقرب من مناطق القتال".

وأضافت أن "أعراض الصدمة القتالية تظهر أثناء أو بالقرب من نشاط ما وقد يشعر الجندي الذي يعاني منها من بين أمور أخرى، بتسارع النبض وزيادة التعرق وزيادة مفاجئة في ضغط الدم، واهتزاز الجسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، والارتباك وعدم القدرة على التحكم والتركيز، كما تحمل صدمة المعركة أيضا تأثيرات عقلية بعيدة المدى، مثل القلق والاكتئاب واضطرابات النوم والأرق ونوبات الغضب المفاجئة وضعف القدرة العاطفية".


هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ88 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22185 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 56 ألف شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 508 منذ 7 أكتوبر 2023.

#اسرائيل

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