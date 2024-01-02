"حزب الله" يعلن استهداف الجنود الإسرائيليين في 3 مواقع

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له، عن استهداف مجموعة ‏من الجنود الإسرائيليين في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.



وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:25 من مساء يوم الثلاثاء 2-1-2024 مجموعة ‏من جنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وأضاف البيان: "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:35 من مساء يوم الثلاثاء 2-1-2024 تموضعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وتابع: "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من مساء يوم الثلاثاء 2-1-2024 ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها ".