"حزب الله" يعلن استهداف الجنود الإسرائيليين في 3 مواقع

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له، عن استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:25 من مساء يوم الثلاثاء 2-1-2024 مجموعة من جنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".
وأضاف البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:35 من مساء يوم الثلاثاء 2-1-2024 تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
وتابع: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من مساء يوم الثلاثاء 2-1-2024 ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابوها ".