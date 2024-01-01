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حزب الله: عملية اغتيال العاروري لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب

الثلاثاء 02 يناير 2024 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: عملية اغتيال العاروري لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب



بيورت/سمام

أصدر حزب الله اللبناني مساء يوم الثلاثاء بيانا نعى من خلاله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عقب اغتياله في العاصمة بيروت.


وقال الحزب في البيان إن "جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت، اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات وتطور خطير في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة".

وأكد حزب الله أن هذه الجريمة لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب.

وأفاد بأن "المقاومة على ‏عهدها ثابتة أبية وفيّة لمبادئها والتزاماتها التي ‏قطعتها على نفسها، يدها على الزناد، ومقاوموها في أعلى ‏درجات الجهوزية ‏والاستعداد، وإن هذا اليوم المشهود له ما بعده من أيام، فصبرا جميلا وصبرا جميلا ‏وإن ‏الله هو المستعان وإن النصر بإذن الله تعالى لقريب قريب".‏

وتابع قائلا: "إن العدو المجرم الذي عجز بعد تسعين يوما من الإجرام والقتل والدمار من إخضاع ‏غزة وخان يونس ‏ومخيم جباليا وسائر المدن والمخيمات والقرى الأبية، يعمد إلى ‏سياسة الاغتيال والتصفيات الجسدية لكل ‏من عمل أو خطط أو نفذ أو ساند عملية ‏طوفان الأقصى البطولية وساهم في الدفاع عن شعب فلسطين ‏المظلوم".


وأردف بالقول إن "جريمة اليوم ‏هي استكمال لجريمة اغتيال القائد رضي الموسوي في ساحة عمل أخرى ‏وجبهة ‏جديدة من جبهات القتال والإسناد، وهذه الجريمة النكراء لن تزيد المقاومين في ‏فلسطين ولبنان واليمن ‏وسوريا وإيران والعراق إلا إيمانا بقضيتهم العادلة والتزاما ‏وتصميما أكيدا وثابتا على مواصلة طريق ‏المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير". 

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