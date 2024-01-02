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إعلام عبري: "إسرائيل" لم تخبر واشنطن مسبقاً بعملية اغتيال العاروري في بيروت

الثلاثاء 02 يناير 2024 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: "إسرائيل" لم تخبر واشنطن مسبقاً بعملية اغتيال العاروري في بيروت



القدس المحتلة/سما/

قالت القناة "13" الإسرائيلية، إن إسرائيل أحاطت الولايات المتحدة علماً باغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري "أثناء العملية وليس قبلها"، حيث اغتالته بطائرة مسيّرة في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2024. 

ونقلت القناة "13" الخاصة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم: "الأمريكيون لم يبلغوا عن عملية الاغتيال إلا أثناء العملية وليس قبلها". 

وحتى الساعة 19:30 (ت.غ)، لم تعلق السلطات الإسرائيلية على ما نقلته القناة "13"، كما لم تتبنَّ رسمياً عملية الاغتيال في العاصمة اللبنانية بيروت، لكن النائب من حزب "الليكود" الحاكم داني داون هنأ في منشور على منصة "إكس" أجهزة الأمن الإسرائيلية على اغتيال العاروري.​​​​​​​ 

ومساء الثلاثاء، أعلنت حركة حماس، اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، إلى جانب اثنين من قادة "القسام".

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجار كبير بضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، فيما لم تظهر على الفور ملابساته.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر دماراً في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية، من دون أن تُعرف أسبابه بعد.

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.​​​​​​​

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