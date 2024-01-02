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ميقاتي عن اغتيال العاروري في بيروت: جريمة لتوريط للبنان وقرار الحرب بيد "إسرائيل"

الثلاثاء 02 يناير 2024 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميقاتي عن اغتيال العاروري في بيروت: جريمة لتوريط للبنان وقرار الحرب بيد "إسرائيل"



بيروت/سما/

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مساء اليوم الثلاثاء الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقال ميقاتي: "إن هذا الانفجار جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حكما إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات، بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب، والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".

وأضاف ميقاتي: "هذا الانفجار هو حكما لتوريط للبنان ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، وإننا نهيب بالدول المعنية ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها. كما نحذر من لجوء المستوى السياسي الإسرائيلي إلى تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة".

وشدد: "إن لبنان ملتزم، كما على الدوام، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701، ولكن الذي يُسأل عن خرقه وتجاوزه هي إسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرا، وبدا واضحا للقاصي والداني أن قرار الحرب هو في يد إسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف عدوانها".

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