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"سرايا القدس" تنشر مشاهد لاستهداف آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

الثلاثاء 02 يناير 2024 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تنشر مشاهد لاستهداف آليات عسكرية إسرائيلية في غزة



غزة/سما/

نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مشاهد من استهداف مقاتليها لآليات عسكرية إسرائيلية في محور التفاح والدرج شرق قطاع غزة.

كما أعلنت السرايا دكَّ التحشدات العسكرية للعدو في منطقة المحطة ومحيط مسجد خليل الرحمن بخانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.


وأكدت سرايا القدس خوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة موقعين بهم إصابات محققة في مناطق التقدم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
 

وفي بيان آخر أعلنت استهدف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الـ "RPG" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وقصف "سديروت" ومغتصبات الغلاف برشقة صاروخية.
 

#غزة

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