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مقتل رقيب أول في الجيش الإسرائيلي بمعارك شمالي قطاع غزة

الثلاثاء 02 يناير 2024 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل رقيب أول في الجيش الإسرائيلي بمعارك شمالي قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء عن مقتل رقيب أول بمعارك شمالي قطاع غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي صوة للرقيب الذي لقي حتفه (21 عاما)، وقال إنه كان ضمن كتيبة الهندسة "601".

وأضاف في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عددا من الجنود أصيبوا في القطاع.

وأكد أنه تم إجلاء المقاتلين للعلاج الطبي في المستشفى وتم إعلام أسرهم.

وأفاد الجيش بأن عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 508.
هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ88 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

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