"القسام" تعلن الاجهاز على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في مخيم البريج

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، الاجهاز على 10 جنود إسرائيليين في شمال وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: "تكمن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأكد مجاهدونا الإجهاز عليهم وعادوا إلى قواعدهم بسلام

وفي بيان آخر قالت الكتائب :"تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 5 جنود صهاينة من نقطة الصفر شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن استهدافها لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في عدة مناطق بقطاع غزة.

وفي بيانات منفصلة عبر تليغرام أعلنت الكتائب ما يلي:

11:36 كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

12:27 تكمن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأكد مجاهدونا الإجهاز عليهم وعادوا إلى قواعدهم بسلام

13:04 كتائب القسام تستهدف آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة

14:07 كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون

14:37 كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل

15:59 كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس

16:07 كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بعبوة العمل الفدائي في منطقة معن جنوب شرق مدينة خانيونس

16:19 كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة معن جنوب شرق مدينة خانيونس

16:24 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المحطة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

17:07 تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 5 جنود صهاينة من نقطة الصفر شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

يتبع..