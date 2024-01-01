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مفتي عام ليبيا يطالب بمقاطعة الإدارة الأمريكية

الثلاثاء 02 يناير 2024 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي عام ليبيا يطالب بمقاطعة الإدارة الأمريكية



طرابلس/سما/

طالب مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني المقيم بالعاصمة طرابلس، بمقاطعة الإدارة الأمريكية على خلفية دعمها لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وقال الشيخ الغرياني إن الواجب الشرعي على حكام المسلمين وشعوبهم مقاطعة الإدارة الأمريكية حتى تنتهي من دعم المجرمين.

وأضاف "إذا كان السكوت على ما يجري في غزة بهذه الفظاعة وبهذه الشناعة، وهذا الإجرام.. إذا لم يكن هذا توليا للكافرين فليس هناك تولّ".

وصرح الشيخ الصادق الغرياني بأن هذه المقاطعة يجب أن تشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، واصفا ذلك بأنه واجب فرضه الله تعالى على المسلمين.

وشدد الغرياني "على وجوب استمرار هذه المقاطعة إلى أن ينتهي العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على غزة وفلسطين وإلى أن يسمح بإدخال الغذاء والدواء والإغاثة إلى أهل غزة الذين يجوعون الآن ويموتون من الفاقة والحاجة"، حسب قوله.

ووصف مفتي عام ليبيا السكوت على ما يجري في غزة من فظاعة وشناعة وإجرام بأنه "تَوَلٍّ للكافرين".

وأعلن "أن المقاومة الفلسطينية تحقق الانتصارات على الجيش الإسرائيلي الذي أصبح لا يقدر على ما وصفها بالضربات الموجعة التي توجهها المقاومة الفلسطينية إليه في غزة والضفة الغربية".

وخاطب مفتي ليبيا المقاومة الفلسطينية بقوله "إن جهادكم هو دفاع عن النفس، وهو جهاد مشروع، بل واجب تقومون به نيابة عن الأمة كلها التي تخلت في مجملها عنكم، وبخاصة حكام المسلمين الذين تخلوا عن الجهاد وعن المجاهدين".

 

#ليبيا

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